《業績-光電》玉晶光5月營收同期新高 Q2會比去年好 17:392020/06/08 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管智慧型手機市況需求疲弱，玉晶光(3406)受惠於蘋果iPhone SE拉貨動能，5月合併營收10.25億元，月增9.07%，年增45.99%，為歷年同期新高；前5月合併營收46.58億元，年增98.39%。由於4月及5月營收維持高檔，玉晶光第2季業績可望比去年同期好。 玉晶光將於6月15日舉行股東會，董事長陳天慶如何看待下半年營運，下半年業績能否比去年同期好備受市場關注。 (時報資訊) #玉晶光 #業績 #月營收 #營收 #光電 #5月營收 #蘋果 #iPhone 也許您會感興趣 財經熱門新聞 改車超過1.5萬元 要加課15％以上貨物稅 - 財經 - 工商 庫存爆量也沒救！美精準打擊要害 外媒驚爆華為還能活… - 財經 沒華為就慘了？台積電7月恐有大事發生 - 即時 3年前漲租嚇跑知名牛排 公益商圈房東脫手賠了2千萬 - 財經 《做工的人》超虐心 飆出myVideo戲劇類冠軍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。