儘管智慧型手機市況需求疲弱，玉晶光(3406)受惠於蘋果iPhone SE拉貨動能，5月合併營收10.25億元，月增9.07%，年增45.99%，為歷年同期新高；前5月合併營收46.58億元，年增98.39%。由於4月及5月營收維持高檔，玉晶光第2季業績可望比去年同期好。

玉晶光將於6月15日舉行股東會，董事長陳天慶如何看待下半年營運，下半年業績能否比去年同期好備受市場關注。

(時報資訊)

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