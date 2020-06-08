丁台社區花園為102年時，丁台社區發展協會向高公局申請國3和台74線快速道路交會的高架道路下方空間使用。（黃國峰攝）

丁台社區花園為丁台社區發展協會向高公局申請國3和台74線快速道路交會的高架道路下方空間使用，因維護及民中所需，自行設置工具屋、肥料屋、遮雨棚、廁所等。（黃國峰攝）

丁台社區花園為丁台社區發展協會向高公局申請國3和台74線快速道路交會的高架道路下方空間使用，因維護及民中所需，自行設置工具屋、肥料屋、遮雨棚、廁所等。（黃國峰攝）

丁台社區花園為丁台社區發展協會向高公局申請國3和台74線快速道路交會的高架道路下方空間使用，因維護及民中所需，自行設置工具屋、肥料屋、遮雨棚、廁所等。（黃國峰攝）

台中市霧峰區丁台社區發展協會，102年起向交通部高速公路局申請的高架道路下方空間，規劃為丁台社區花園，但協會設置地上物，與政府無償提供使用不符，立委楊瓊瓔及顏寬恒8日邀集相關單位會勘，高公局中區分局長彭煥儒承諾，同意透過與霧峰區公所簽訂維護管理契約，針對現有地上物辦理有償租用及補照，讓社區花園建築物合法化。

丁台社區花園為102年時，丁台社區發展協會向高公局申請國3和台74線快速道路交會的高架道路下方空間使用，3年一約，今年合約即將到齊，協會總幹事施豐碧表示，因公園需要維護，民眾也有需要，所以自行設置了工具屋、肥料屋、遮雨棚、廁所等地上物，當時思考未周延，面臨續約需拆除囧境。

顏寬恒指出，丁台社區花園，是在地居民做義工，從無到有，一草一木都是志工們，自行募款、社區投入慢慢整理而成，環境綠美化相當漂亮，但美中不足之處在於廁所等地上物，當時興建時未向高公局申請建造許可，今天的協調也已解決，將由區公所負責協助補照，讓平常維護打掃志工有儲放工具、休息、躲雨、及上廁所地方。

楊瓊瓔表示，邀集高公局、霧峰區公所及丁台社區發展協會等單位人員現勘，希望透過中央與地方的直接溝通，加速施政推動及解決問題。霧峰區長陳宗祈說，針對廁所等地上物因前霧峰區公所未注意須辦理申請建造部分，區公所會負責盡速向高公局辦理補照，並自110年起正式編列預算，繳納給交通部國道高速公路局租用。高公局中區分局長彭煥儒也承諾，同意透過與霧峰區公所簽訂維護管理契約，針對現有地上物辦理有償租用及補照，相關辦理行政程序高公局會全力協助及指導。

(中時 )