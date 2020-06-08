Facebook（臉書）執行長（CEO）馬克·祖克伯（Mark Zuckerberg）稱，他會考慮改變公司內容政策，應對保留美國總統川普發佈的爭議性言論引發的爭議，向批評部分妥協。

因警察暴力執法導致黑人男子喬治·弗洛伊德身亡事件引發的抗議活動全美爆發後，川普5月底發表了有爭議性的言論。對此，推特屏蔽了川普的推文並提示「暴力言論」，而祖克伯決定完全保留川普相應的言論，並稱社交媒體公司不應該成為「真相的仲裁者」。祖克伯這一決定遭到了大量爭議和批評，甚至有Facebook員工因此辭職，稱祖克伯一直在為不挑戰川普找各種新借口。

據路透社6月6日報導，祖克伯沒有對Facebook具體改變哪條發帖內容政策作出承諾。

祖克伯寫道：「我知道你們很多人都認為我們應該把總統上周的言論用一些方式貼上標籤。」、「我們將審核我們允許討論和威脅使用國家武裝的政策，看看是否應該採取一些修正。除了保留和移除這兩種二元對立的做法之外，我們還將對違規或部分違規的內容尋找其他潛在的處理方式。」

祖克伯稱，Facebook將在是否要移除內容、審核可能會導致選民反對的政策等決策上更加透明，還在尋求打造促進種族平等的軟件。但對祖克伯的反對聲仍然不斷。

6月7日，超過140名由祖克伯創立的慈善基金會Chan Zuckerberg Initiative資助的科學家簽署聯名信，敦促Facebook處理假消息和煽動性言論。

這些科學家來自史丹佛大學、加州大學舊金山分校、劍橋大學、加州大學洛杉磯分校等高校，他們均正在或曾經被Chan Zuckerberg Initiative資助。

公開信中稱，「我們敦促您考慮對傷害人們的假消息和煽動性言論採取更嚴格的政策，尤其是我們當前正面臨的種族不公平的社會環境下。」

(中時電子報)