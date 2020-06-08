交通部8日宣布安心旅遊補助方案，其中觀光局推出龜山島開放觀光20周年慶活動，8月1日，民眾姓名中有「龜」字就可以免費登島，限額20名。國民黨立委葉毓蘭批評，「觀光局實在是在討罵！誰的名字會取龜？」

觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處為慶祝「龜山島開放觀光20周年」，舉辦「老龜友尋根活動」，過去是龜山島國小畢業師生、駐地警察、官兵、醫生及護士可以於8月1日一同回娘家。另外，活動當天姓名字中有「龜」字民眾，可獲得免費登島，限額20名，額滿為止。

但是名字裡面有「龜」字可以免費登島卻被網友罵翻，到底誰的名字裡面會有龜？葉毓蘭質疑，誰的名字會取龜？沒有聽過龜兒子、龜孫子都是罵人的話嗎？且不是文雅不文雅的問題，而是這個字的筆劃實在很多。

葉毓蘭自己的名字筆畫也很多，所以她也調侃自己，小學時候她多麼羨慕叫做丁一、丁二、王中、王大的同學，每次考試，等她寫完名字，別人已經先做答5題了。

(中時 )