台劇《做工的人》6月7日播出催淚大結局，男主角李銘順與飾演弟弟的柯叔元演技大爆發，動人兄弟情讓螢幕前觀眾哭紅雙眼，網友紛紛留言：「太虐心了！」、「一包面紙根本不夠用，這集從頭到尾都加了滿滿的洋蔥！」。myVideo統計完結篇首日觀看次數不僅較前一集成長近5成，創下收視高峰，全劇6集更創下總累積收看次數突破百萬的亮眼成績，成為今年上半年度 myVideo戲劇類冠軍。此外，myVideo也進一步宣布，從即日起在Apple TV也能看到myVideo，包括《做工的人》全集等上萬片單，讓Apple TV用戶收視選擇更多元。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，與大慕影藝合作的年度4K戲劇《做工的人》，儘管5月上檔開播後叫好叫座，完結篇首日觀看次數較前一集成長近五成，成為今年上半年 myVideo戲劇類第一名。不少觀眾看了myVideo提供《做工的人》首二集免費看後，因劇情揪心而欲罷不能，估計有多達四成五的新用戶都是被《做工的人》吸引而來，同時帶動付費用戶成長近二成；而這部4K高畫質拍攝的《做工的人》，也帶動透過凱擘／台灣大寬頻的大電視用戶欣賞，觀影比例較平日增加近三成。李芃君指出《做工的人》獲得許多用戶正面回饋，讓她感到相當欣慰，也再度表明myVideo將會繼續以實際行動支持、投資台灣優質戲劇的決心。

下個月myVideo將推出與七十六号原子繼《76号恐怖書店之恐懼罐頭》後，再度合作的青春勵志電視電影《違反校規的跳投》，期望讓台灣觀眾看到可媲美國際水準演出本土戲劇。

自6月起，蘋果iOS系統用戶在Apple TV上也可觀賞myVideo萬部影音，台灣大為慶祝myVideo上架Apple TV也推出優惠方案，即日起到台灣大門市申辦Apple TV方案，就可免費帶走Apple TV，享受4K高畫質線上影音內容。

(科技)