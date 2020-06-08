石光國中校長張君豪與教學、行政團隊為學校設計願景，期望能讓學生適性發展。（莊旻靜攝）

會考成績日前正式放榜，新竹縣石光國中展現教學成果，有畢業班級透過各種升學管道，全班達成全數上公立高中、高職的目標，也有學生在沒有補習的狀況下，考取5A佳績，為不「山」不「市」的偏鄉小校，注入一劑強心針，也鼓舞學生「只要努力就會有收穫」。

石光國中校長張君豪3年前到任，當時他發現，校內約有3分之1的學生會考成績為5C，且特殊生比例較高，今年甚至有15％，因此他也與全校老師共同開會、討論，展開各式特色教學等，其中一項就是留校夜讀，並以「不放棄任何一個孩子」為目標，打出「科技心、石光情、國際觀」的願景。

張君豪不諱言，校內不少家庭經濟負擔較重，有些家庭連給孩子讀書的書桌都沒有，甚至缺席第8節課，就是為了回家照看弟弟、妹妹，學生學習幾乎仰賴學校。

為了鼓勵學生留校夜讀，張君豪還祭出初次夜讀就有雞排吃為誘因，已有55％學生在校夜讀。在9年級擔任班導、教導國文的張志謙也觀察到，學生資質不差，卻欠缺自主學習的習慣，因此升上9年級時，他與學生約定，要達到全數上公立高中職的目標，也順利如願。

除了提升學業成績，校內輔導主任張凱雯、教導主任廖珮馨等教師也戮力合作，替學生思考最佳升學方式，在免試入學、特色招生、優先免試等多元管道齊下，今年甚至有輕度智能障礙、學習障礙學生錄取公立高中，也使教學團隊為之振奮。

張君豪說，今年除了曾罹患腦癌的劉厚理靠著自律與勤學，透過翰林雲端題庫、師長協助下考取5A4＋作文5級分外，5C生比例也大幅下降，從原先的33％降低至今年的7.4％，他也感謝善心人士捐款，協助推動各項校務，包含社團活動、夜讀費用，甚至是協助學生解決早餐、晚餐問題等，讓學生較能專注於學習。

(中時 )