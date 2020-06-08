大陸多個省市近來降下連日豪雨，造成多處發生水災、傷亡事件。江南、華南及貴州南部等地本月2日以來持續出現強降雨，據統計，貴州南部、廣西中北部、廣東中部及南部沿海地區、湖南中東部、江西中北部、安徽南部、浙江西部和北部、福建北部等地累計降雨量100毫米以上；廣西北部、江西北部、浙江西部、福建西北部則測得250～450毫米；廣西桂林局地更出現誇張的500～521毫米雨量。

廣西桂林和賀州、湖南永州、廣東韶關和清遠、江西贛州等地在6日出現暴雨，桂林的特大暴雨來到250～330毫米，最大時降雨量測得50～116毫米。雨勢也引發洪水、風雹等災害，諸多農作如茶葉、辣椒等作物都受到影響，市區道路、村莊出現淹水情形，有水產養殖設備被沖毀。

據統計，災害造成江西、湖南、廣西等8省、45市（自治州）200個縣（市、區）一共176.3萬人受災、9人死亡、5人失蹤，多達12萬人被緊急轉移安置，6.9萬人急需緊急生活救助；超過900間房屋倒塌，1.3萬間房屋受到不同程度損壞；農作物受災面積113.5千公頃；直接經濟損失28.8億元人民幣。

(中時 )