大陸日前公布5月份經濟數據，呈現觸底反彈跡象，也成為新冠肺炎疫情所帶來全球經濟衰退，首波走出陰霾的國家，對此，美國上周五公布的非農數據意外強勁，兩大經濟體是否能成為帶動全球經濟回歸正常水準的關鍵。對此，德銀分析師卻指出，美國經濟太早解封，恐對大陸甚至是全球產生巨大風險。

據CNBC報導，德銀首席經濟學家兼研究主管 Michael Spencer表示，大陸經過第一季度GDP成長率大幅衰退6.8%後，今年4~6月的經濟表現有望較前一季成長5~6%。Michael Spencer認為，大陸經濟表現良好，包括汽車、房地產等指標，也在恢復到正常水準的過程中，復甦的力道會讓人印象深刻。至於大陸出口表現，則是受到目的地仍受疫情影響，所以這一數據在未來幾個月可能持續惡化。

Michael Spencer認為，大陸以及全球經濟成長，最大的風險就來自於美國，由於美國太早復工重啟經濟活動，這可能引發二次疫情，要是如此，美國政府勢必得祭出新一輪限制令，這讓美國經濟復甦的時程被拉長。

美國自由主義智庫 Cato Institute 資深研究員 Steve Hanke 強調，美國經濟要花一段的時間恢復，可能需要很多年來修補巨大創傷，預測將在2022年才能恢復到疫情前的水準。

面對年底的美國總統大選，德銀表示，這幾個月來陸美關係出現雜音，他們悲觀認為，今年不會出現陸美第二階段貿易協議，預計今年市場走勢將非常敏感。德銀認為，現任美國總統川普在對華政策相當強硬，他的競爭對手美國民主黨籍的總統參選人拜登相較這方面來說，具有更大優勢。

(中時電子報)