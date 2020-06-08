紐時刊登共和黨籍阿肯色州參議員柯頓的投書，引發軒然大波。(美聯社)

美國《紐約時報》3日刊登共和黨籍阿肯色州參議員柯頓（Tom Cotton）的投書，這篇名為「派部隊進駐」的文章呼籲川普總統，援引《反叛亂法》，並派遣美軍進駐各地，以弭平因非裔佛洛伊德之死而掀起的抗議浪潮及騷亂。文章刊登後引發軒然大波，多位紐時現任和離職記者批評聲浪四起，外界更不解，為何紐時會刊登這篇與該報捍衛價值背道而馳的文章。

班奈特因刊登柯頓的投書，7日請辭。(美聯社)

紐時7日宣布，論壇版資深主編班奈特辭職，副主編也被調職，但沒有說明原因。

但該報在文章引爆怒火後，5日在柯頓投書的網路版加註「編按」，表示該文「不符合該報的準則，且不該被刊登。」

這項人事異動消息，向來痛罵紐時為假新聞的川普，當然不會放過開嘲諷的機會。他發推特寫道，言論版主編「因為我們優秀參議員柯頓的佳作而辭職了」「紐時就是假新聞。」

柯頓更指控紐時謊話連篇，並且抹黑他的人格。他強調投書並非呼籲派兵對付抗議者，而是萬一警力不夠，可以請軍隊支援。柯頓稍早也痛批班奈特與紐時，屈服於報社編輯部「屁孩暴徒」之下，推翻了原本捍衛刊登他投書的決定。

紐時發行人A.G.沙茲伯格7日對員工發出內部通告，表示上周遭逢編務流程上的重大問題，為近年來首見。他和班奈特都同意，要由新團隊帶來新改變。

(中時 )