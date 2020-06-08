服飾代理商滿心（2916）在引進DANSKIN、ACUPUNCTURE二新品牌挹注下，5月營收1.08億，回復正成長，月增率37.02％，年增率2.68％。

滿心即將於明日召開股東會，預計確認配息每股1.1元，滿心8日公告訂6月23日為除息交易日，7月15日發放，亦帶動股價再飆上17元，漲幅達2.41％。

儘管因疫情導致3、4月營收下滑一～二成，但在二支新品牌挹注下，5月營收先奏捷，累計1～5月合併營收4.94億元、年減11.36％，唯滿心強調，下半年政府發放振興「三倍券」，在報復性消費反撲下，有望在周年慶業績大噴發。

滿心引進的新品牌之一美國百年瑜伽老牌DANSKIN，首號店進駐SOGO忠孝店，正迎上防疫期在家運動熱潮，也帶動業績出乎意外的好，而英國潮牌ACUPUNCTURE多年來受全球名模吹捧，包括鞋款與服飾等，首號店進駐新光三越信義新天地，尤其是鞋款更是賣到缺貨，此二品牌同屬時尚主流，且高客單更有望帶動全年營收增長。

而除了新引進的英、美兩品牌外，滿心所代理le coq sportif潮流休閒系列，與韓系男裝Hazzys亦進駐遠百信義A13。滿心指出，去年進駐三井林口outlet、華泰名品城等outlet，業績增長迅速，但相對也讓往年銷售前二大的百貨商場新光三越、SOGO等業績受衝擊，疫情帶動了電商與APP線上購買線下取貨趨勢既成，仍有助下半年百貨商場業績回升。

(工商 )