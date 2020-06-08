全球知名鍛造鋁圈廠巧新科技（1563）8日公布自結5月合併營收2.72億元，月增26.2％、年減51.44％，累計今年前五月合併營收18.81億元、年減25.78％。巧新說，受惠於歐美地區逐步解封，帶動主要客戶豪華汽車品牌車廠的拉貨力道提升，挹注公司5月營收月增26.2％的主因。

巧新表示，第二季營收受歐美地區封城短期影響部分訂單有遞延出貨的情況，但隨著時序進入5月中以後，歐美各國陸續解封，逐步重啟經濟活動，巧新已感受到旗下豪華汽車品牌客戶，已開始回補備貨提升，整體營收將有望逐月重回正常水位。

巧新目前仍積極掌握訂單出貨時程，並持續拓展更多超跑與豪華汽車新車款合作的機會，以期疫情後，客戶拉貨動能增加，有助整體營運保持良好的成長動能。

巧新指出，觀察全球豪華汽車品牌車廠，皆朝向電動車及油電混合車等智能化、節能減碳的技術發展進程，且往一般SUV休旅新車款推出，來搶攻新車銷售市場份額為重點方向，將有助於相關汽車零組件供應商開拓業務接單的空間。巧新旗下客製化輪圈仍具高度競爭優勢，由於鋁合金、複合材料所客製化的鍛造輪圈，具備金屬密度、強度、重量，皆優於一般常見的鑄造輪圈的性能，且憑藉巧新嚴苛且多樣化的工藝設計，及「淨成形鍛造解決方案」等優勢，可彈性設計滿足超跑與豪華汽車品牌車廠少量多樣、輕量化等客製輪圈的需求，有助於拉高巧新於單一品牌車廠新車款的滲透率，未來隨著客戶訂單需求持續增加，將對整體營運帶來正面的挹注。

展望2020年下半年營運，歐洲各國政府相繼推出汽車產業的援助計畫，及稅務優惠的刺激新車銷售市場復甦，加上歐美地區客戶陸續復工生產後，主要豪華汽車品牌客戶也加速新車上市步伐，巧新看好歐美封城陸續解禁後的需求反彈，將透過德國、台灣兩地生產彈性供貨、自動化生產效益提升等策略，可望帶動整體營運明顯提升。

再者，巧新旗下屏東自動化新廠，已取得多家高級汽車廠的量產許可，巧新盼疫情回穩後，盡速取得客戶產線認證，屏東自動化工廠的產能投入，將會大幅增加巧新對客戶的供貨能力及產品的整體競爭力，可挹注未來整體營運，更上一層樓。

(工商 )