中租控股董事會8日決議，今年盈餘配發，每股4.6元現金股利及0.4元股票股利的除權除息交易日為6月23日，最後過戶日為6月24日，停止過戶期間為6月25日至6月29日，除權息基準日為6月29日，現金股息並於7月17日發放。

(工商 )