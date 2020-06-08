證交所今（8）日針對元大S&P原油正2（00672L）ETF，今年3月19日由溢價轉為大幅折價，與買超的元大證券及其他8家證券商查核情形說明。證交所指出，相關券商表示，因ETF清算後，投信仍會分配其剩餘價值（淨值）予投資人，若以折價買進並做好避險措施，仍能獲得折價與淨值間的價差利益，因而該ETF達下市標準或啟動下市清算程序，不致影響券商當日的交易策略與操作。

證交所表示，已依查核證券商作業程序調閱該等證券商交易該ETF的相關表單紀錄等有關書件，經檢視所蒐集的資料，該等證券商從事該ETF交易，有併同元大S&P石油ETF及元大S&P原油反1進行整體性操作，並以相對應原油期貨進行避險。

因此，析其買賣合理性及損益情形時，應同時檢視該3檔期貨ETF及原油期貨的整體交易情形與結果，因此，其結果與先前外界質疑該等證券商在3月19日大量買進該ETF，隨即於3月20日賣出獲取暴利的情形有別。

證交所並就該等券商對該ETF流動量造市委託報價與報價策略是否符合該等證券商造市原則、流動量提供者之交易部位是否未逾越該等證券商所訂之投資限額、暴險金額是否在該等證券商可接受之暴險限額內、從事該ETF與其他類似ETF之造市業務與其報價原則有無重大差異、是否依其規定及買賣決策進行交易暨是否執行相關風險控管等項目進行查核，另也就部分證券商透過認購權證避險專戶交易該ETF之情事予以瞭解，尚無發現重大異常情事。

(工商 )