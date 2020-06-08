紙風車兒童劇團日前發生倉庫大火，20多年心血付之一炬，由於倉庫屬於違建，恐無法原地重建，基隆市長林右昌表示，劇團執行長李永豐是基隆女婿，且修復中的基隆要塞司令部相當適合展演，近期會與紙風車洽談，歡迎劇團進駐，將藝文帶到市民生活。
紙風車劇團位於新北市八里的「風之藝術」夢工廠，6日凌晨發生火災，劇團在全台368鄉鎮公益巡迴演出的燈光、音響、服裝及道具布幕遭大火吞噬，估損失約5000萬元，有議員提議把公有閒置空間以租借或其他方式，將紙風車部分能量拉進基隆。
議員張顥瀚提出正濱漁港旁紅磚屋、修復中的基隆要塞司令部兩個地點，都很適合以租用等方式，提供給紙風車劇團進駐，期許透過官民合作，把文化底蘊能量帶來基隆，培養基隆在地劇團更多創作的可能性，讓藝術持續在地方深層紮根。
林右昌說，紙風車劇團執行長李永豐的妻子是基隆和平島人，兩人對基隆都有份特殊的情感，劇團希望把歡樂和孩子看戲的習慣在台灣紮根，他自己也是受到紙風車啟發，任內推動藝文活動進入社區，和劇團有長期很好的合作關係。
林右昌表示，火災後第一時間就和劇團聯繫，如有倉庫需求也會全力支持，初步看來，要塞司令部空間較大，較適合劇團，特別是將昔日威權象徵的軍事單位，若轉型成相關藝文產業基地，相當有意義，至於紙風車是否乾脆搬來基隆，市府也樂觀其成。
(中時 )
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