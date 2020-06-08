孩子的創意是夢想加速器，三重商工8日起連三天推出「重商技藝／丰采艷羡」成果展；三重商工校長林清南表示，全校2000多名師生投入聯展，成果展規模打破全國高工職紀錄，其中作品「光之樹暨守護者」，跨科並展現國際化創意，未來將於發想地「新北大都會公園」展出。

校長林清南說，三重商工教育成果豐碩，今年榮獲「新北市教育局創新教育加速器計畫」500萬補助，他認為學生不該只埋首科內專業，應該跨科展現合作創意，因此提議辦理全校性聯展，增添學生成就感。

「重商技藝／丰采艷羡」除校方工、商類9科獨立展區外，還包含教師研究、工業機器人，以及與德國國際教育成果，展覽動員全校2000多位師生參展，現場學子們在展場內專注解說作品理念。

林清南表示，「光之樹暨守護者」為全校師生共同創作作品，由商科同學林芳伶、葉倩宇從三重區新北大都會公園、東京鋼彈為發想，再由製圖科教師林家和帶領學生利用3D電腦繪圖，未來先製作出2公尺實體化作品，最後8公尺高的成品則考驗板金科同學技術。

林清南指出，「光之樹暨守護者」2公尺實體化模板，預計將在下學期於校門口前公車站牌作為裝置藝術，8公尺裝置藝術成品，擬設立新北大都會公園，回歸學生創意的發想地。

(中時 )