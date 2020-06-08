日本野球機構（NPB）今（8）日重申，19日球季開幕沒問題。先前讀賣巨人隊兩名選手坂本勇人、大城卓三PCR檢查呈「微陽性」反應，後來證實只是一場虛驚，其他球員檢查的結果也都正常，對預定開幕日期不會造成影響。

日本職棒今與職業足球J聯盟舉行第9次「新冠肺炎對策聯絡會議」，會後日職會長齊藤惇證實，球季將會在19日開幕，所有的準備工作都在進行，防疫措施正常運作，朝著球季開幕一步步邁進。

齊藤惇表示，球季開幕後聯盟有一套檢查計劃，會針對球員、球團人員等進行詳細的定期檢查，在賽前、賽後按規定實施，一旦發生狀況也會有緊急應變的辦法。

按照目前的規劃，球季開幕後暫時不開放觀眾進場，如果疫情持續趨緩，預計7月10日起每場可有5000人進場。日職表示，開季後會視狀況隨時向政府反映，當然也會配合政府的防疫措施。

至於日前坂本、大城兩名選手PCR檢查「微陽性」反應，東北大學名譽教授賀來滿夫、愛知醫科大學教授三鴨廣繁解釋，這個詞是指「量非常低」；原本也並非正式的醫學用語，是他們和檢查團隊討論時所出現的詞，後來被放進新聞稿內。

若依照兩人的說法，坂本、大城似乎不能算確診，對球季開幕更不會產生影響，現在就看何時能歸隊了。

(中時 )