遊戲股王鈊象（3293）公告5月營運表現，單月營收6.82億元，年增74％，月增15％，一舉寫下單月營收歷史新高。5月營業淨利為3.34億元，稅前淨利3.71億元，稅前每股盈餘為5.26元。

鈊象累計今年前五個月每股盈餘為19.76元，已大賺近兩個股本。鈊象今年起營收表現強勢，元月營收首度突破6億元，5月單月營收再寫歷史新高，鈊象表示，本月及本年增加50％以上，主要是因行動網路遊戲營收較去年同期成長。以5月營收來看，其中網路遊戲及商用遊戲機營收佔比為94％及6％。

法人表示，鈊象的線上遊戲營運將有望逐步成長，旗下五大棋牌類遊戲《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》，仍是目前的營運主力，也是推升營收成長的原因。

展望今年與第二季，鈊象整體展望樂觀，商用遊戲機現階段專注於台灣、大陸、美國與東南亞市場，將會持續尋找下一個有潛力的目標。至於產銷策略上，鈊象表示，除了繼續與原有代理商緊密合作外，也將持續評估並加入新的銷售區域與新代理商。線上遊戲則以台灣為基地，並對其他市場深入研究。鈊象表示，手機平台的休閒遊戲是現階段營運的主力產品，接下來也會以多樣化的產品持續擴大市佔率。

(工商 )