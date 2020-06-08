專供佛心老闆投保的保單。台灣人壽8日宣布推出企業版防疫保單，即企業主可以替員工投保附加在企業團險保單中，一旦員工不幸確診法定傳染病，即有一次性10倍保額的法定傳染病慰問金，住院日額及0.5倍日額的療養保險金，以強化對員工的照護。

台壽表示，企業在規劃員工團險中只要有住院醫療險（實支實付型或日額型）等主約，都可附加這張「疫保安心」附約，承保65歲（含）以下員工，且員工配偶與子女等家屬，亦可加保。

台壽強調這張是高CP值附約，有三項特色，一是緩減突發疫情對經濟安定的衝擊，一旦確診法定傳染病，就有一次性「法定傳染病慰問保險金」給付，即有10倍日額作為染病急難金；二是若因法定傳染病入住負壓隔離病房，每日提供1倍日額的「負壓隔離病房日額保險金」（最高給付60日），以支應額外的家庭照護費用。

第三是加碼給付，即每日提供0.5倍日額的「負壓隔離病房療養保險金」，作為療養或營養品費用補償的需要。

台壽舉例，若有一家企業有10名員工，男女性各5人，其員工平均40歲左右，若全部以40歲費率計算，原本已有日額1千元的住院醫療險，若雇主再附加投保日額2千元的「疫保安心」附約，每位員工每年保費再多104元，等於這家公司每年只要再增加1,040元保費，就能替10位員工增加法定傳染病的保障。

萬一員工確診法定傳染病，如新冠肺炎、狂犬病、登革熱等，員工即可獲慰問保險金共2萬元。

若是確診新冠肺炎並入住負壓隔離病房10天，除了原本主約的住院日額，即每天1千元，10天共1萬元理賠外，另外還有附約的「負壓隔離病房日額保險金」每日天2千元及「負壓隔離病房療養保險金」每日1千元，10天共3萬元，所以若是確診新冠肺炎並入住負壓隔離病房共10天，合計可拿到6萬元的理賠金，可協助員工因應罹病時無法工作的損失。

(工商 )