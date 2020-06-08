台灣教育創新接軌國際水準，成就不凡！1到12年級學生可以在實驗教育中找到客製專屬的學習方式，並且可以直升國內外知名大學！實驗教育已經無縫接軌升學路，成為家長的新選擇。

根據教育部統計，實驗教育學生人數五年內成長近2.3倍達1.8萬人，實驗教育跳脫現有教育體制，為孩子設計專屬學習方式，成為家長新選擇！為讓更多孩子了解實驗教育並找到學習熱忱，GIA與臺南市中信國際實驗教育機構（CTBC International Academy，簡稱CIA)、台北市無界塾實驗教育機構(BTS)，共組「中信蓋亞無界塾實驗教育聯盟」，透過師資交流、資源共享、共同辦理營隊活動，增加學生互動交流拓展視野，希望透過實驗教育幫助孩子發揮專長、展現天賦。6月14日實驗教育聯盟將辦理首場實驗教育分享會，由GIA執行長陳盈如、CIA執行長鄭欽哲、BTS創辦人葉丙成及The Liberal Arts Institute (LAI)執行長Claudia Lu接力暢談實驗教育的發展與未來。

蓋亞國際實驗小學機構(Gaia International Academy (GIA))坐擁新店萬坪森林校園，最棒的全美語國際教育環境，打造全美語的溝通環境。親師關懷引導、重視運動與音樂，以「潛能開發，英語奠基，常規生根」為主軸，親師攜手為孩子打造接軌國際的學習道路，是雙北地區家長貫穿K-12國際教育的安心新選擇。

GIA招收1-9年級學生，以「潛能開發，英語奠基，常規生根」為主軸，希望能在孩子可塑性最高的階段，奠定堅強的學習基礎。GIA注重孩子個別主體性，專注全美語教學，透過專責美語顧問指導的定期親師讀書會與導讀討論，在1-9年級間循序完成一系列經典書籍閱讀，深耕語言基礎，打造接軌國際的學習道路。GIA的孩子用課程實現運動習慣、音樂素養、溝通能力、學習常規的養成，融合實踐、學問和藝術教育，在小學階段探求自我本質。

GIA 注重孩子個別主體性，專注全美語教學，用課程實現運動習慣、音樂素養、溝通能力。（台南市中信國際實驗教育機構提供）

CIA以中學階段為主，擁有26公頃廣闊美式校園，提供完善的大學中學銜接資源平台，讓學生適性地學習、探索與創造。課程採全英語教學，學生以大學規格選修課程，落實一學生一課表。CIA重視音樂與運動素養，校內設有五洞高爾夫球場，國內多位優秀的高爾夫球青少年選手均選擇進入CIA延續運動生涯。CIA與中信金融管理學院共享ICRT英語及國際資源，輔導學生畢業後進入國內外知名大學。

無界塾則招收5-12年級學生，致力於啟發潛能，創造一個以孩子為中心的學習環境、實現以能力為本的差異化教學，希望以八年的時間協助孩子發掘興趣、建立自信、形塑價值，找到並實現人生目標；至於The Liberal Arts Institute (LAI)則提供北美人文學風環境，每年舉辦春天的歐洲歷史文化之旅及二月北美頂尖私校一個月的交換學生課程，給予孩子拓展視野及實踐平日所學的機會。

中信蓋亞無界塾共同組成「台灣國際實驗教育聯盟」，將於今年暑假開設「Mark’s Camp夏日美語生活營」，開辦六週共三期的美語營隊課程，將以藝術、運動及科學為主軸，以全美語進行不同的主題教學，結合ICRT錄音、高爾夫球、烹飪、AI遊戲、桌遊、歷史、地理、露營等活動，擺脫填鴨式死背英文的方法，讓孩子在日常生活中學習英文。中信蓋亞無界塾實驗教育實驗教育成果分享會，6月14 日下午1點30分於台北神旺大飯店宴會廳舉辦，歡迎對實驗教育有興趣報名的家長與學生至 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbBGVwm1h0PlC2Ot9Us0zd42LS8QuJZ_up1yn8f8zL90XdJw/viewform填寫線上表單預約座位，免費報名參加。

(中時電子報)