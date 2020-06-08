陳育賢／竹市報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心7日正式大解禁，新竹市議會國民黨團8日利用單位業務質詢的時間，向國內第1線防疫人員致敬，表達感謝之意，也請市府各單位持續相關的防疫宣導，共同迎接後疫情新生活。

吳青山今天利用質詢時間開放國民黨團共用，黨團議員拿著「足感恩」、「承蒙您」、「謝謝您」等各種感謝標語手牌，以口號「各位防疫人員，你們辛苦了，我們感謝您」，向第1線防疫人員致敬。

國民黨團總召吳青山指出，新冠肺炎去年底爆發以來，引起全球恐慌，台灣在今年1月21日出現第1例境外移入確診個案，1月28日則出現第1例本土確診案例，到現在長達140天的時間，總計台灣累積確診443例，雖然不幸死亡病例有7人，死亡率1.6％，但相較於全球累計確診病例已經達到687萬例，死亡人數39.8萬例，死亡率5.8％，國內的防疫工作真的令人讚許，國內第1線防疫工作人員的辛勞真的是功不可沒。

國民黨團發言人黃美慧指出，國民黨團對於防疫人員的付出相當肯定，早在4月國民黨團在議長許修睿率領下就錄製「洗手舞」與「向醫護人員致敬」等2支影片，除了感謝防疫人員，也為防疫工作盡心力。

議長許修睿則表示，這半年來許多人的生活節奏都受到很大的影響，每個人都在為防疫工作努力，新竹市議會這段期間配合防疫工作，戴口罩、噴酒精、量體溫、實名登記、線上視訊會議、避免群聚等措施都派上用場，也感謝所有議員以及訪客的配合。

(中時 )