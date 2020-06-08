澳大利亞近期因呼籲國際調查新冠病毒起源，導致與中國大陸關係急劇惡化，澳貿易部長伯明罕(Simon Birmingham)周一表示，北京對澳方設下大量經貿旅遊障礙，無視於澳方提出磋商的要求。大陸外交部發言人華春瑩則反唇相譏稱，澳方對大陸、華人乃至亞裔的歧視現象層出不窮，公然侮辱甚至圍攻傷害華人，才是警告民眾避免赴澳的主要原因。

《美國之音》報導，澳大利亞呼籲國際調查新冠病毒的起源，並指稱獨立調查並非針對北京政府，而大陸則指責澳洲在玩「小把戲」，陸駐澳洲大使成競業更警告，澳大利亞產品將遭大陸消費者抵制，引發中澳關係持續惡化。

澳大利亞貿易部長伯明罕表示，日前大陸再對澳大利亞大麥加征高額關稅，禁止澳大利亞4大肉品加工廠的牛肉進口。數周以來尋求和大陸官員進行磋商，但是北京卻不予理會。大陸目前仍然是澳大利亞最大的出口市場，占該國出口總值超過30%。

大陸上周還建議民眾避免到澳大利亞旅遊，宣稱由於疫情的影響，澳大利亞對華人的種族歧視及暴力行為明顯增加，澳大利亞政府則對此駁斥。

大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會上指出，過去一段時間來，澳國內針對中國、華人乃至亞裔的歧視現象層出不窮，澳媒體上有大量報導。比如，一些澳政客和媒體將新冠病毒稱為「中國病毒」，惡毒篡改中國國旗、國徽圖案；很多在澳華僑華人遭受言語侮辱甚至圍攻傷害；一些華人和亞裔家庭財產遭到破壞，華人和亞裔在日常工作中遭受不公正待遇；雪梨、墨爾本、布里斯班等多個城市出現帶有對華種族岐視意涵的塗鴉或文字。

華春瑩說，根據澳大利亞人權委員會統計，今年第一季度已有數百名亞裔投訴遭受種族歧視，種族歧視投訴占比高達25％。據澳大利亞廣播公司報導，4月一周內就發生3起針對華人家庭的種族主義襲擊。新南威爾士州今年1到4月收到241起種族歧視投訴，昆士蘭州警方3月到5月初收到22起種族歧視報案。這些難道還不夠有說服力嗎？

(中時電子報)