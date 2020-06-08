隨疫情解封，各地出現旅遊人潮，「龜山島開放觀光20周年慶」全面啟動，盼能振興觀光，宣布8月1日當天，姓名中有「龜」字的民眾，可以免費登島，限額20名。優惠一出立刻掀起網友討論，疑惑究竟全台有多少人有這個資格，而女藝人蔡閨本名也意外掀起討論。

東北角暨宜蘭管理處表示，今年為龜山島開放觀光20周年，解封後人數將不再受限管控，配合7月1日「安心旅遊」上路，龜山島開放觀光20周年相關活動，如節慶儀式、老照片特展、紀念商品贈禮、優惠折扣等將全面開跑。

東北角暨宜蘭管理處發出尋人啟事，徵求「老龜友尋根活動」，過去曾在龜山島國小畢業同學、老師、昔日服務的駐地警察、官兵、醫生及護士等，在今年8月1日一同回娘家，在島上開同樂會；活動當天姓名字中有「龜」字民眾，可獲得免費登島，限額20名額滿為止。

優惠一出，網友將訊息轉發到PTT上，許多人一看驚呼這個活動很扯，「古人應該有 現代人很難」、「用山還差不多，北七」、「龜不管是"姓"還是"名"都很少看到...」、「誰會幫孩子命名用這個字啊...」。

有人就開玩笑說，「龜仙人」、「傑尼龜忍者龜，我真的想不到」、「買大樂透每次都槓龜的可以嗎？」、「這活動的機率應該改可享免費住島活到老吧」，還有人提出女藝人蔡閨原來蔡閨本名「蔡蠵龜」，網友笑說「全台大概只有她適用」。

(中時電子報)