豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美股5日受惠美國5月份非農就業人數優於市場預期，以及解封後經濟逐步復甦的雙重激勵，道瓊指數大漲829點外，那斯達克指數也創歷史盤中新高，成功激勵台股連六紅，8日開高走高，終場上漲130.92點，以11,610.32點作收，漲幅1.14％，成交值達2,033億元。

資金方面，許多資金陸續從美元、黃金撤出，熱錢持續回流，加上外資擴大買超台股，新台幣匯率維持強勢格局。

個股方面，本周重量級股東會陸續登場，包括台積電、大立光、台塑、聯發科、國泰金、富邦金等個股，投資人可多加留意。而本周納入投資組合的日揚，旗下轉投資的明遠動能與夏諾科技穩健成長，在半導體市場穩定發展下，營運前景持續看旺。

此外，台股8日盤中創11,631點反彈新高後，伴隨年線轉為緩升趨勢，季線翻揚助漲，技術指標形成中長期多頭趨勢，若權值股續強凝聚多方氣勢，大盤將有望挑戰新春開紅盤當日的關鍵長黑K棒高點11,933點，以及12,000點壓力區。惟加權指數進入相對高檔區後，指標過熱情形下，操作不宜追高，需提防漲多修正的風險。

(工商 )