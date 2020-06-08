倫元投顧分析師陳學進表示，台股8日開高走高，終場上漲130.92點作收，漲幅1.14％，收在11,610.32點，成功再創波段新高，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.23點，漲幅0.8％，以154.62點作收。三大法人方面，外資續買95.38億元，投信續買16.43億元，自營商轉賣3.11億元，惟外資於台指期貨市場上反手賣超2,906口多單，累計淨多單部位為37,129口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然從8,523點反彈至11,631點為止，足足大漲3,108點，但多頭攻勢並未因漲多受阻，主因除陸廠全面復工、全球解封及各國政府持續端出牛肉政策外，全球經濟可望重返成長軌道也有助於股市持續向上挺進，譬如美國5月非農就業人數新增251萬人，大幅優於市場預期，帶動美股四大指數5日聯袂走強，費半指數與蘋果股價更雙雙改寫歷年新高。

此外，今年以來外資賣超台股金額高達6,069億元，但隨疫情趨緩、歐美解封、經濟回穩後，6月始見外資認錯回補，在盤面存有非常大的加碼空間下，不排除台股將維持看回不回驚驚漲的格局不變。

個股方面，本周納入投資組合的光洋科，與代工龍頭台積電合作，打造在地綠色供應鏈，配合趨勢處在多方架構，以及內資法人心態偏多不變，只要量價不失控，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

至於美國擴大封殺華為後，市場擔憂可能會對台積電下半年營收帶來衝擊，所幸近期傳出超微的高階繪圖晶片（GPU）提前下單，本月開始投片，幾乎補足海思騰出的產能，加上蘋果新機拉貨效應啟動，後市營運備受期待，也使9日的股東會格外受到矚目。

操作方面，部分漲幅已高或是前景展望不佳的公司，並不建議多作著墨外，隨解封行情展開，盤面許多低基期、前景展望佳、具成長潛力的個股，仍值得多加留意，在多頭趨勢不變前，順勢操作以「多」為主不變。

(工商 )