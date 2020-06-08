疫情影響，下游需求急速萎縮，國內聚酯加工絲產業營運仍陷谷底；宏益（1452）、聯發紡（1459）等加工絲廠營運未恢復，5月營收年衰退率都還在7成以上。集盛（1455）5月營收也呈6成5的大幅衰退；市場指出，依產業景氣循環，紡織產業供應鏈景氣先從下游成衣廠恢復，慢慢才重回上中游廠。加工絲廠今年營運要從第三季才有可能復原。

宏益5月營收5,025萬元，年衰退72.58％、聯發紡5月合併營收7,745萬元，年衰退71.01％。

宏益聚酯加工絲產品主要應用於平織、針織褲料、休閒服及工業用布等，在疫情衝擊服飾消費市場，下游客戶拉貨動能降低，加上產品價格隨油價下跌連動而有不小的跌幅，今年第一季稅後淨利比去年同期大幅衰退92.32％。

原本就以規格化、大眾化產品為主的聯發紡，近幾年雖積極調整產業結構，朝客製化、特殊性產品精進；不過，在市場競爭、產能調整速度上還有待努力，因此，在這次疫情中，無論是獲利能力及營收所受的衝擊也較明顯。

聯發紡今年第一季的營損率達6.53％，比去年同期下滑了2個百分點。

市場指出，歐美市場5月開始已陸續逐漸解封，從國內聚酯、加工絲廠5月營收看來，已比4月回升，營運也逐漸有回溫趨勢：不過，由於目前下游的成衣代工廠的營運仍未完全恢復，因此這波加工絲產業景氣衰退的趨勢尚未觸底；在全球服飾消費正逐步增溫，國內供應鏈出貨狀況已開始慢慢復原，預期，第二季觸底、第三季反彈。

(工商 )