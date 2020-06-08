受惠於中國疫情趨緩，再加上復工後生產逐漸恢復動能，安力-KY（5223）5月營收回溫，來到1.8億元，較去年同期成長71.94％，創下連二月營收年增逾7成的佳績，另累計前5月合併營收6.34億元，也直逼去年上半年的營收規模，年增率達18％，算已成功揮別疫情的陰霾。

新冠肺炎肆虐全球，為因應疫情，有數以億計的人在家上班、上課，企業與學校採取遠距辦公、教學，刺激沉寂已久NB需求，也帶動安力業績逆勢上揚，累計前5月營收達6.34億元，較去年同期成長18％，直逼2019年上半年營收規模，今年上半年度營收繳出二位數成長已成定局。

法人指出，受惠於營收走揚，樂看安力-KY今年上半年獲利也有機會比價而上，同步繳出二位數年增的佳績，另著眼於下半年即將進入產業傳統旺季，今年業績逐季成長可期。

安力-KY指出，中國內需市場一直是公司長期佈署的重點，目前興建的湖州廠區約當現有三個廠區的面積，且已預留廣禾廠面臨瓶頸的應變空間，應足以因應未來3～5年產能擴張的需求。此外，隨著湖州擴廠計畫持續推進，應可有效挹注該公司中、長期營收及獲利。

為求穩紮穩打，安力-KY表示，未來仍會分階段擴增產能，不躁進，並多元佈局非NB領域，至於已成功跨入消費性電子產品、通訊設備、伺服器、電動車等領域，擴產效益可望在今年下半年開始顯現。

此外，安力-KY也就新產品展開佈局，為深耕中國民生內需市場，安力-KY重慶廠近期新增了粉體塗裝生產線，藉以搶占視覺系統市場；此外，通訊產品及消費性電子產品在客戶佈局上都有所斬獲，其中通訊產品日前已成功打進美國光纖通訊大廠，成為其供應商；至於新能源車用部分，包括汽車內構件及電控類的相關應用產品的研發，也有所進展。

(工商 )