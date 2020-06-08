台灣第一張全AI生成音樂專輯「武漢肺炎」同名專輯，2020年6月5日優先於KKBOX上架。由台灣AI實驗室(Taiwan AI Labs)製作的全AI生成音樂專輯「武漢肺炎」，邀請社會大眾聆聽雅婷音樂，透過點擊、聆聽、分享一起做功德，送暖到醫療第一線。

全AI生成音樂專輯「武漢肺炎」這張專輯所有相關收入將轉化為大眾集資的模式，Taiwan AI Labs再另外捐2倍，邀請大家一起做三倍功德，聆聽數越多，公益收益越多。承繼Taiwan AI Labs開源、開放的精神，雅婷這張專輯所有歌曲開放二創，AI Labs也將限量贈出價值2020元的AI生成畫作。

「武漢肺炎」同名專輯訴說的是2020年人類對抗肺炎病毒的故事，專輯一共9首樂曲，譜出的旋律、對應的圖像各蘊含不同的情緒記號。從「旅遊」的雀躍、「口罩」的沉悶不快，一直到最後一曲象徵著希望曙光的「疫苗」，雅婷用音樂紀錄人類走過的幽谷，用AI寫下一個時代的記憶。

專輯中最引人注目的主題曲「武漢肺炎」是雅婷(台灣AI實驗室的AI音樂家)解構、超譯真實的病毒基因圖像，以圖生樂，創作出柔和的旋律，然而表象的歲月靜好，中間的弦樂卻拉出一絲不安，一縷哀愁。專輯封面便是這張AI生成的病毒基因圖像。「武漢肺炎」專輯為2020年最動盪不安的時刻拍下快照。雅婷僅以此專輯紀念離我們遠去的、一同走過幽谷的，以及還在與疫情搏鬥的人們。透過音樂，以此陪伴。

(科技)