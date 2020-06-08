台北市中山區某銀行發生女廁偷拍事件。1名女行員發現廁所地板上，被人刻意靠牆放了1隻手機，拿起來一看，除了她自己，還有5名同事被偷拍如廁畫面，經過報案調查，證實這支手機是銀行邱姓警衛所有，邱男被抓包後坦承認錯。台北地檢署依《妨害秘密罪》將邱男起訴。

起訴書指出，50多歲的邱男擔任銀行警衛，2018年11月間，他利用工作之便，把手機偷偷帶進廁所，放在坐式馬桶的左後方地上，以鏡頭朝向隔間門的方式，靠著牆角擺放，開啟錄影後才離去。

不過，一名女行員上廁所時，發現地板上的手機，拿起來一看，除了她，還有5名同事如廁被偷拍，後來查出這隻手機是邱姓警衛所有，女行員當場氣得報警。

台北地檢署審理時，邱男坦承犯行，表示「我錯了，不會再幹了」，由於被拍到的6名女行員中，有4人未追究，1人撤回告訴，僅發現手機的被害人堅持提告，檢方因此依《妨害秘密罪》將邱男起訴。

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(中時電子報)