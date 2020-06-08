斜槓藝人簡沛恩雖淡出螢光幕，卻因極愛珍珠奶茶，去年自創品牌珍珠奶茶品牌「PiQiMi必可蜜」，近期更與美髮沙龍品牌合作開發聯名的珍珠奶茶洗髪精，她8日開心表示，一開始丟出想做珍珠奶茶洗髮精的想法時，被身邊朋友們吐槽罵無聊，「結果台灣第一罐珍奶洗髮精真的被我們做出來了！」至於「枕邊人」是否喜歡她的珍奶口味髮香，她笑答確實有交往對象，但還不到枕邊人程度啦！

簡沛恩說自己是珍珠奶茶控，之前就覺得泰國有珍奶護膚乳、日本有珍奶護唇膏，但身為珍珠奶茶發源地的台灣怎麼可以沒有相關產品，因為與髮品專家小棋老師是認識多年的政大創作主班的學姐弟關係，對他用的原物料很放心，因此硬拗學弟一定要做出這產品，兩人共花了一年多研發，希望產品不只是噱頭還要真正好用，她說，以前頭髮總是毛躁，「這輩子還沒像現在這樣體驗過頭髮烏黑亮麗的感覺！」她笑說：「我用實例證明，我愛喝珍奶沒變胖、用珍奶洗髮精也沒被螞蟻搬走！」

小棋爆料簡沛恩：「她每天凌晨2、3點還在傳訊息。」簡沛恩聽聞笑認自己凌晨2點到4點思緒最活躍、最有靈感，而且她是有想法就必須立刻溝通、馬上要去做的人，也喜歡做事有效率，她自曝曾經在凌晨5點傳訊息給員工，但都會交代大家就算看到訊息也不用馬上回，其實很怕看到「已讀」。

簡沛恩說，珍奶洗髮精一開始只是希望走有趣的快閃方式，原本只打算出兩千組限量，沒想到市場反應出乎意外好，未來她的兩家手搖飲門市也會一起賣洗髮精。

6年多沒有拍戲的她，坦言還有戲癮，但是因為自己創業後因為「校長兼撞鐘」真的比較辛苦，對員工也有責任，雖然一直有戲劇邀約，但她真的沒有時間，她笑說自己很願意客串，「角色各方面都OK，主要是時間不能太長，就算只是拉背、不露臉，只要讓我過過戲癮就可以」。她透露除了自創手搖飲品牌外也有投資保養品，未來還將朝健康食品方向發展。

(中時 )