北區興進路旁，一整排阿勃勒盛開，民眾沿途欣賞「阿勃勒花道」，加上晴朗好天氣，微風徐徐，享受黃金花雨浪漫美景。（張妍溱攝）

北屯區旱溪東、西路旁，一整排阿勃勒花朵怒放，猶如美麗的自然天幕，落下來的花瓣彷彿「黃金雨」，花瓣飄在車頂上，美不勝收。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府提供9條「阿勃勒」花開路線，讓民眾把握最後1個月的賞花期。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市常見人行道樹阿勃勒花期倒數，阿勃勒每年5至7月爆炸式盛開，天氣炎熱，各地下起「黃金雨」成為初夏最美風景；北屯區旱溪東、西路的阿勃勒最後1波大滿開，綿延數百公尺、北區英才公園內民眾搶拍，台中市政府提供9條「阿勃勒」花開路線，讓民眾把握最後1個月的賞花期。

阿勃勒花期接近尾聲，北屯區旱溪東、西路，北區興進路旁，一整排阿勃勒花朵怒放，猶如美麗的自然天幕，落下來的花瓣彷彿「黃金雨」，花瓣飄在車頂上，美不勝收，民眾沿途欣賞「阿勃勒花道」，加上晴朗好天氣，微風徐徐，享受黃金花雨浪漫美景。

台中市建設局表示，阿勃勒行道樹主要種植於北屯區旱溪東、西路、英才公園、梅川園道、中、東、北區、南屯區、興大園道等9處道路，並提供「阿勃勒花開」路線，呼籲民眾把握花期尾聲，至賞花景點拍照及打卡。

2017年南區國光國小曾為「阿勃勒」行道樹舉行夏季音樂祭，相當成功，2018年興大路自國光路至七中路段，綿延半公里素有「黃金雨」美稱的阿勃勒盛開，被網友票選為全國10大賞花景點

(中時 )