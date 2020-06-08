高雄市長韓國瑜被罷免，國民黨士氣低落，韓粉群情激憤，網傳有支持者帶風向要進行「報復性罷免」矛頭第一指向台灣基進的立委陳柏惟，對此當時的對手顏寬恒8日受訪時表示，網傳國民黨將仇恨式的罷免，這都是「妄自揣測」「胡說八道」。

顏寬恒8日與立委楊瓊瓔前往台中霧峰丁台社區，會勘當地國有財產局用地，無償提供給地方使用時，有媒體提問，網路上傳出國民黨將進行「報復性罷免」矛頭第一指向台灣基進的立委陳柏惟，指出台中立委第2選區的可選舉總人數29萬多人，第一階段連署需要1％約3000人、第2階段10％近3萬人，成案後同意罷免要超過25％，約7萬2千多票就能通過。

對此顏寬恒指出，罷免門檻降低也是經過朝野立委修法通過，今天這樣的結果，會引發什麼樣的效應？不得而知，也無法做評斷，會不會到處有這樣的情況發生，我不曉得，網路上傳出有人再帶風向，指國民黨要復仇式的罷免，這都是「妄自揣測」、「胡說八道」。

顏寬恒接著表示，當然每一個對自己的作為都要自己負責，很多人對於某些立委、議員他們的言行，看不過去，而要罷免他們，這我都尊重，這跟高雄一樣，韓國瑜是大家選出來的，罷免也是大家罷免的，我們就接受這樣的結果，只是這罷免的過程，大家看到國家機器、政府力量無孔不入，這大家都有感受的。

(中時 )