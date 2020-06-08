新冠肺炎防疫解禁，交通部7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，國內旅遊逐漸增溫，稍早花蓮縣政府率先推國旅媒合會及振興方案，並祭出帶團獎勵金，鼓勵赴花蓮旅遊。雄獅旅遊、紅崴科技集團簽訂國內獎勵旅遊5天4夜花東之旅合約，出席的花蓮縣府副秘書長張逸華感謝業者刺激旅遊，政府與民間攜手合作，創造新商機，共同復甦國旅市場。

交通部觀光局局長張錫聰表示，安心旅遊政策宣佈後，雄獅旅行社是第一家旅行社與企業正式簽約，將國外轉為國內，振興國內食宿遊購行等觀光業。花蓮縣政府副秘書長張逸華表示，花蓮縣在此次疫情中保有零確診的佳績，加上環境得天獨厚，空氣品質更是優於其他縣市，絕對是國人國旅的首選。

雄獅旅遊今天與紅崴科技集團簽訂國內獎勵旅遊5天4夜花東之旅合約，從8月11日起將領600人以台鐵專列到花蓮旅遊，張逸華說，為促進國人到花蓮旅遊，縣府鼓勵旅行社帶團至花蓮，6月20日至11月15日活動期間，只要旅行社帶團到花蓮累計達一定人數，並至少在合法旅宿業住宿1晚，最高可得獎勵7萬元，補助經費至申請完畢為止。

張逸華還宣布，活動期間入住花蓮合法旅宿並上網登錄，就有機會抽回轎車大獎，歡迎民眾安心旅遊，享受旅遊優惠！

張逸華也宣告，花蓮從6月開始持續到12月將會舉辦多項活動，具特色代表的紅面鴨FUN暑假、花蓮縣原住民族聯合豐年節、夏戀嘉年華演唱會、金針花季、國際石雕藝術季、太魯閣峽谷音樂節等。此外，今年10月兩年一次的全民運動會也會花蓮盛大舉行。

(中時 )