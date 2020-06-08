防疫期「宅經濟」發酵！特力（2908）集團8日公佈5月合併營收為36.5億元，月增11％、年增12.5％，其中，貿易事業年增16.1％，而台灣零售亦不遑多讓亦在宅經濟與電商帶動下，年增16.4％。

特力指出，貿易事業體5月合併營收為新台幣20.4億元，較去年同期大幅增加16.1％。連續兩個月的營收表現亮眼，主要受惠歐美客戶拉貨力道仍舊相當強勁，出貨成長動能持續穩定。儘管目前全球多國疫情開始轉為趨緩，惟新冠肺炎疫情對全球經濟仍增添許多不確定性，特力將持續密切關注各國疫情發展並且運用全方位的供應鏈網絡，提供海外客戶及時專業的服務以滿足所有客戶多元的需求。

而台灣零售事業體5月合併收為新台幣15.1億元，較去同期大幅增加16.4％。隨著國內疫情穩定趨緩，民眾出門意願明顯增加，實體店面來客數及提袋率均雙雙成長，以致5月營收產生大幅度的躍升。台灣零售營收已連續兩個月均較去年同期成長，顯示特力零售事業的銷售成長動能已逐漸加溫。接下來，特力除了持續遵守政府單位的各項防疫措施及規定，積極打造安心的購物環境外，台灣零售通路將推出一系列振興活動吸引客人回流，期望實體通路之銷售力道持續穩定成長。

(工商 )