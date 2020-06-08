今天是國際世界海洋日，台東縣政府農業處到富山漁業資源保育區監測3月底移植硨磲貝的成果，發現移植的21顆，活了19顆，存活率達到9成，尤其是縣長饒慶鈴親自移植的硨磲貝，長得特別好，外套膜顏色鮮豔與蟲黃藻共生良好，饒慶鈴直讚：「頭好壯壯」。

為推動海洋保育，饒慶鈴今年3月底與富山國小的學生一起在卑南鄉富山漁業資源保育區，移植2到3年的硨磲貝幼貝，最大的殼長有20公分。

饒慶鈴表示，8日完成第6次移植硨磲貝監測，結果令人滿意，在移植的硨磲貝只有2顆遭到侵襲，其他19顆適應台東海洋環境，生長非常良好。她說，保護海洋責無旁貸，本周還要再移植30顆硨磲貝到富山漁業資源保育區。

有「海中玫瑰」美譽的硨磲貝，1年只長大 約1到5公分，由於生長速度緩慢，加上人為採捕氾濫，台灣海域的數量已非常稀少，台東縣政府農業處與水試所合作，在富山漁業資源保育區潮間帶移植顆硨磲貝，希望打造硨磲貝花園。

饒慶鈴說，8日是國際世界海洋日，除了檢視硨磲貝移植成果以外，農業處今年獲得海洋委員會海洋保育署補助，以「富山漁業資源保育區」為主軸，透過室內及戶外課程培訓，讓縣內教師成為海洋保育種子教師。

(中時 )