高市議員黃捷曾因在議會大戰高雄市長韓國瑜大翻白眼，而一夕爆紅，但隨著罷韓過關，網友也出現留言表示要恢復罷免時代力量高雄市議員黃捷的活動。「罷捷」連署發起人王先生透露，今天早上9點至晚間7點，總共收到580份連署書，下午雖然有暴雨，但有民眾仍穿雨衣前來響應，5點過後的下班潮也湧進不少人連署，很多人現場填完甚至還多拿幾份回家分送親友。

罷捷連署今開跑。（柯宗緯攝）

面對網友罷免聲浪，黃捷昨(7日)在臉書發文提到，有名嘴、網紅甚至立委、側翼粉專在網路號召報復性的罷免，要讓全台遍地烽火，第一個就點名她，「當然我不會反對市民行使公民權，反而認為這是一個試煉，如果連署罷捷有超過一定比例的鳳山選民認為是我問政失職、阻礙鳳山發展，我一定不會戀棧，在此之前的每一天，我都會努力對得起這個職位，對自己也對選民負責。

針對媒體曝光的罷免黃捷理由書，王先生表示，這是半年前寫的，不是正式的，到時候會請智囊團重新擬出一份正式版再度外公布。

王先生怒嗆，黃捷身為議員，卻沒有幫鳳山民眾爭取什麼建設，只會靠消費韓國瑜增加自己知名度，她是第一任，專業性不足，出現荒腔走板言論，嚴重很打擊議員的形象。

「罷捷團體」指出，罷免理由主要有5大點，包括斷章取義、荒謬無知、雙重標準、違反法律、無心市政。

王先生不滿說，黃捷將10分鐘與市長質詢的影片，用惡意剪接的方式，濃縮成10幾免，企圖抹黑市長為草包，只會喊口號的不良形象。而身為高雄議員，竟然不知道巨蛋在左營區，還敢說是在前鎮，使高雄形象受損。

王先生也提到，黃捷為了護航補助狂罵臟話的「大港開唱」為藝術，充分顯示其低俗、愚蠢，不堪為民意代表，再加上酸言酸語罵市長接受媒體訪談，自己卻利用上班時間多次北上參加媒體錄影。

再來是，黃捷為香港暴亂份子募集物資，涉嫌違反國安法，企圖製造兩岸衝突。而黃捷自稱有公衛專業，卻對登革熱防疫漠不關心，只會多次扭曲市府與市長言論。

另外，黃捷也在臉書寫道，「我誠懇呼籲大家能平靜看待不同立場的聲音，也請具有影響力的意見領袖們，切莫再製造對立！至於很多人擔心我的人身安全，也感謝大家的關心，我會小心安全並已請警政單位協助留意，願反撲的力道就停在這裡。」

(中時電子報)