交通部高速公路局歡慶成立50周年，8日下午在新北市泰山收費站文物陳列室舉辦系列專書發表會，向國人分享高速公路的成長歷程，交通部長林佳龍出席活動祝福高公局「生日快樂！有你真好！」，他也與泰山收費站首位女站長林素珍回憶當時的盛況。

林佳龍說，高速公路局50年前成立，現已有9條高速公路，這是前人開路，後人享受，3套書紀錄很多開路的無名英雄，也期待台灣透過交通建設，能夠連接共好、縮短城鄉差距，未來公路建設是沒有止盡的，也很期待用智慧化運輸系統、設施維護週期，落實綠色環保的價值，包括生態保育、歷史保存。

林素珍看著陳列室中的老舊照片，開心地指出自己的位置，她說，當時很多站長都是男性，初始不太敢接任，總覺得責任很重，所以先去汐止當站長，但後來才被調任泰山，在收費站服務近30年，原本每天2、300輛的車流，退休時高23萬多輛。

高公局表示，高速公路局在1970年6月8日成立，為了歡慶50周年，特別花費1年半的時間，編製出版3本專書，紀錄台灣半世紀的國道建設、營運養護、交通管理、行旅服務等各項業務變革的過程。

高公局表示，3本專書分別為介紹高公局各項業務的時空背景、緣由、興革演進的《島嶼的脈動－高速公路局50年誌》；以圖片為主、文字為輔，紀錄50年來24件高速公路發展歷程的《縱橫千里－台灣高速公路50年》；以及針對國道1號中山高速公路誕生與發展史的《繼往開來 感恩上路－中山高速公路發展全紀錄》。

林佳龍也說，這次出版的專書，刻劃國道人堅毅的韌性，也承載國人共同回憶，推薦國人閱讀這3套書，希望透過有溫度的文字記載，穿越高速公路50年的時光迴廊，了解前人開路，讓我們現今有繁榮、幸福的生活，也很期待高公局下一個50年，能夠蓬勃發展。

(中時 )