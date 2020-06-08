人民幣兌美元即期CNY=CFXS週一收升逾120點，創逾一個月新高，中間價亦創逾兩周新高。交易員稱，好於預期的美國非農就業數據繼續提振風險偏好，美元指數維持弱勢助升人民幣多頭；不過6月開始分紅購匯需求將上升，這可能會限制人民幣反彈空間。

他們並指出，由於近期境內購匯力量較強，這導致離岸CNHCNH=略強於在岸匯價；而且人民幣反彈力度不足，使得人民幣匯率CFETS指數近期大幅回落，接下來很可能由升轉跌。短期看美元走勢以及中美走向仍將主導匯市，在這兩個大前提沒變化前，人民幣將逐漸靠近7.05一線阻力。

一中資行交易員稱：「中美鬥而不破，市場情緒也有好轉，加上美指持續下跌，還有部分人民幣多頭止損，短期可能寬幅波動，先看7.05，因為還有季節性購匯，特別是臨近月底的時候。」

另一外資行交易員稱，近期中美不確定性在下降，短期利空出盡，人民幣受美元調整而升值。

美國5月非農就業職位意外增加，4月錄得紀錄降幅，這提供了迄今最明確的信號，即新冠疫情引發的低迷可能已經過去，但經濟復甦可能是長路漫漫。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽最新觀點認為，美元向下破位之後一瀉千里，在市場重新開始擔憂經濟衰退前，美元的任何反彈恐怕只是一個賣出的機會，而人民幣匯率是美元疲軟的受益一方。李劉陽稱：「不過由於中美關係這個風險溢價的存在，人民幣匯率相對於其他非美貨幣會稍稍弱一些。」

華僑銀行經濟學家謝棟銘指出，相較大陸的主要貿易夥伴國，近期人民幣表現依然較弱，這也導致人民幣指數進一步回落至91.60區間，接近去年中美貿易戰的低點。不過，如果陸美關係不進一步惡化的話，預計人民幣指數或許將獲得支撐。

全球匯市方面，美元指數週一在海外市場上漲，但倫敦盤初轉為下滑，上週五美國公佈就業數據激勵市場上揚後，投資人調整對經濟復甦的預期。

一些投資人可能避免在聯準會週三結束會議前建立較大部位，以觀察聯準會主席鮑爾，如何看待近期10年期美債收益率上揚及收益率曲線趨陡現象。

以下為今日在岸市場人民幣兌美元收盤價、中間價，以及離岸市場人民幣的主要報價：

即期官方收盤價：今日7.0745，前日7.0866，升0.17%

中間價：今日7.0882，前日7.0965，升0.12%

即期成交額：今日305.81億美元，前日303.79億美元

(中時電子報)