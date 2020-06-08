嘉義縣政府今年首度開辦景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試，因縣長翁章梁在縣內巡查時，發現部分樹木因修剪狀況不良，除樹木不健康，更造成整體環境景觀不佳，為了讓縣府同仁、各公所各學校從事樹木修剪的人員以及相關業者有更多專業知識而開辦，是目前除六都之外唯一辦理的縣市。

台灣不少公共工程被詬病樹木修剪不夠專業，甚至時有樹木斷頭修剪，造成樹木死亡的案例發生，為提高景觀施工人員的專業素養，嘉義縣政府8日辦理景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試，針對公務員、廠商等培訓，讓植栽養護人員了解如養護植栽及樹木如何修剪等，翁章梁也特地到場關心。

翁章梁說明，嘉義縣氣侯良好、緯度適中，非常適合樹木生長，景觀樹木不僅是一個城市人文的代表，也兼具許多不同功能，綠化工程不是完工就結束了，植物是有生命的，會不斷的成長下去，日後維護修剪更是另一階段管理維護的開始，更期許未來樹木修剪工作都必需有修剪證照的人員才能執行，以落實樹木修剪認證制度。

「嘉義縣走在其他縣市前頭，要把事情做對、做好！」翁章梁指出，此制度目前僅在六都辦理，嘉義縣在8、9日首次開辦，未來將持續增加相關課程，如樹木移植、修剪監看人員等課程，令相關的人員更精進自己的技能，共同維護嘉義縣的景觀，不論樹木形狀、功能性、生長壽命，都能得到最好的安排。

(中時 )