高雄市楠梓警分局4名警員於8日下午3時許，前往惠民路協助衛生局執行精神病患強制就醫案，過程中遭鍾姓嫌犯持刀攻擊，導致4名員警受傷送醫，幸無大礙。

警方傍晚證實這個消息，警方說，鍾姓嫌疑人攻擊警方後，即躲回屋內，與警方對峙。經警方以優勢警力攻堅後，已成功逮捕鍾嫌，並將其送醫。

(中時 )