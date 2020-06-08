高雄市長韓國瑜在6日遭到罷免，同日晚間高雄市議長許崑源身亡，網友在臉書痛指，挑起這場罷免的投票者，或多或少、直接或間接，都沾染了鮮血，雖不會詛咒血債血還，但這種逼迫忠良的戲碼，會讓人越發憎恨，總有一天要真切的面對審判！

潘姓網友表示，議長許崑源以死明志，悲憤這座「無情城市」「不分青紅皂白」「不分是非對錯」，他哀慟的不只是韓國瑜的努力沒有被看見，長期貪污腐化的一群人又將班師回朝！

網友指出，即便韓國瑜把高雄的天坑補好了，淹水改善了，蚊蟲撲滅了，招商投資增加了，依然得不到掌聲。

網友舉香港為例，香港過去有「東方明珠」的美稱，但已被深圳、澳門取代，當台灣人在撐香港時，香港人遽然發現台灣的薪資所得低的可憐，那種對民主的美好想像，仍然不敵經濟條件落後而幻滅。

許崑源議長身亡，令人心情跌到谷底。網友痛斥，一些議員落井下石慣，對於亡者不吝於補一腳，能酸則酸，能恥笑則恥笑，反正事不關己，有發文就有聲量，何樂不為，其面目之醜陋，水準低下，可見一斑。

議長遺言︰「這一次，誰是贏家？」有支持者在事發現場致意，留下標語︰「高雄是最大的輸家」，網友表示，「令人再同意不過」！

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(中時電子報)