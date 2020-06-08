兄弟情誼！韓念心經送議長 靈前凝視遺照

高市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，震驚全台政界，8日靈堂布置完畢，開放各界親友前來弔唁，下午市長夫人李佳芬及全國正副議長聯誼會成員不畏風雨特地前往市立殯儀館景行廳弔念許崑源，新北市議長蔣根煌代表發言，對於許崑源辭世，大家都相當痛心，27日告別式，副議長聯誼會所有成員都會到場。

高雄下午突然下起滂沱大雨，李佳芬身穿一襲黑衣15時抵達市立殯儀館，在立法委員許淑華的陪伴下，撐著傘進入景行廳弔唁許崑源，李佳芬面色相當凝重，對於媒體追問任何問題，她均以「謝謝大家」作為回應，並於下午17時從側門快步上車離去。

全國正副議長聯誼會8日近20位各縣市正副議長前來弔唁許崑源，蔣根煌表示，許崑源是個大好人，聽到這件憾事發生，大家都相當痛心、不捨，今天全國正副議長幾乎都有到場，為許崑源捻香弔唁，27日告別式全台聯誼會的成員們會全數到場。家屬有任何需求，聯誼會也會協助家屬處理許崑源的後事。

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(中時 )