啟發投顧分析師楊基政認為，台股本周震盪整理機率居高，漲多電子股慎防壓回風險，選股著重5月營收成長性高的族群或個股。個股方面，本周納入投資組合的光洋科，技術面轉強，漲勢有機會延續。
楊基政表示，台股8日由低基期股接棒補漲，帶動指數攻堅11,600點，惟短線稍有過熱跡象，建議採短打因應，尤其在月線未跌破前，操作宜買黑賣紅，反之若失守該重要支撐，則應轉為保守。
投組表現：光洋科（1785）表現最佳，技術面轉強，漲勢有機會延續。藥華藥（6446）表現最差，短線經整理後，仍可望重啟攻勢。
盤勢預測：台股8日由低基期股接棒補漲，帶動指數攻堅11,600點，惟短線稍有過熱跡象，建議採短打因應，尤其在月線未跌破前，操作宜買黑賣紅，反之若失守該重要支撐，則應轉為保守。
展望後市，台股本周震盪整理機率居高，漲多電子股慎防壓回風險，選股著重5月營收成長性高的族群或個股。
(工商 )
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