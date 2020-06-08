八點檔女神連靜雯預告回歸！有「麥克風小天王」封號的蘇友謙日前開心與連靜雯合體線上直播，蘇友謙公開示愛，大讚欣賞姐姐的成熟美，又力拱連靜雯秀演技，兩人即興上演八點檔「婚禮鬧事」橋段，蘇友謙雙膝下跪苦求示愛，連靜雯則犀利怒賞耳光！睽違戲劇4年的連靜雯也終於鬆口：「目前有劇本邀約，但我仍謹慎看待，打動人心的戲，才是我的首選！」透露自己也很期待回歸！

連靜雯日前接下蘇友謙的邀約代言「無線吸塵器」，首月銷售即進帳千萬，讓蘇友謙開心直說，他的首代粉刺機與行動麥克風等產品推廣大使就是連靜雯，多年來都暱稱她是「初戀女友」，「姐姐真是太威了！」蘇友謙也證實目前正在計畫籌備戲劇，期待與連靜雯能擦出火花！

蘇友謙對連靜雯上演下跪求婚。（友恆國際提供）

蘇友謙表示，連靜雯一直對他親切無私相待，分享許多人生體悟，去年他歷經吸毒事件，人生慘跌谷底，她不離不棄鼓勵，讓他感受溫暖，也打起精神再出發，「她帶給我的，不只是藝人光環的銷售量，而是人生的領悟，在姐姐身上我看到許多細微的為人處世之道！」連靜雯則說兩人認識時，他才16歲，卻有著傑出的生意頭腦，歷經成長起伏，「我相信他已經明白真正的做事是副業，做人才是本業的領悟」！

兩人合體直播現場，連靜雯應網友要求即興秀演技，演出八點檔「婚禮鬧事」橋段，蘇友謙入戲告白：「靜雯雖然妳年紀比我大，但感覺我們並沒差幾歲，妳一定要嫁給我！」連靜雯隨即說「你在跟我求婚嗎」，蘇友謙立馬雙膝下跪，連靜雯問「你是認真的嗎，用真感情嗎」，蘇友謙飆淚哀求示愛，最後卻遭她怒甩耳光拒絕。連靜雯犀利的演技，讓網友大讚苦候多時的女神終於回來了，連靜雯則打趣說：「今天很開心，終於有人跟我求婚了，而且還是個年輕富商呢！」

蘇友謙對連靜雯上演下跪求婚。（友恆國際提供）

不過連靜雯坦言，真的無法接受年紀小的啦，直播中的演戲有勾起戲癮，但過往八點檔只要有婚禮戲，絕對都是一場災難，因為三天三夜都拍不完，可能有人來搗亂、搶人與揭穿身世等劇情，「坦白說我很怕有婚禮的戲，那些都是惡夢」。她曾歷經躺在病床6天，領悟到身體健康的重要，因而暫別最愛的戲劇，投入健康直銷事業，創業之初曾歷經艱苦時期，但都咬牙硬撐走過來！

她說這些年一直有戲劇邀約，但她都婉拒，除了要先衝刺事業，也不太敢回想過往那些熬夜拍戲的日子，但近來事業開始穩定，有好的劇本她一定會考慮、開心回歸。蘇友謙則說目前有計劃投入戲劇事業，與優秀團隊合作，為連靜雯量身訂製劇本，也有信心提出好的劇本，打動連靜雯的戲魂。

(中時 )