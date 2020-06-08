民進黨花蓮縣黨部主委改選，餘波盪漾，落選的吉安鄉代黃登科指控，有黨員檢舉選票遭冒用，黨部疑似做票，不過黨部認為黃登科以及全國黨代表選人傅國淵誤導大眾「協助檢調調查」，污衊黨部，要求公開致歉。黃二人今天也回擊赴地檢署按鈴控告黨部涉妨害名譽、違反選罷法，黨部則回應，以最嚴格的工作態度辦理選務，相關過程禁得起社會各界檢視。

上個月舉辦的民進黨花蓮縣黨部主委改選，現任主委陳景豊以1019票比370票，擊敗挑戰的吉安鄉民代表黃登科，開票當天，黃與前市代傅國淵稱有支持者檢舉選票遭代領，疑有作票嫌疑，縣黨部也慎重，將選票封存，但黃與傅仍對外宣稱將協助檢警調查，代理主委胡仁順認為二人對外散播不實言論，中傷黨部，雙方針鋒相對。

黃登科今下午到地檢署按鈴申告，他說過去民進黨經常批評國民黨買票、作票及騙票，但黨內主委選舉，秀林鄉富士多功能集會所，發生選票冒領事件，影響主委與全國黨代表選舉，控告黨部妨害名譽，盼司法介入查票，還原真相。

民進黨花蓮縣黨部執行長沈文魁回應，選務工作公平、公正、公開且透明，對選務工作有質疑，應依黨章及相關規定，循黨內途徑提出申訴或異議，並具體舉證。黃、傅頻頻放話、散播不實言論，嚴重破壞民進黨清譽，黨部將針對此案，交由黨部執行委員會開會處理。

(中時 )