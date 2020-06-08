嘉義縣太保市農會與日本北海道名寄市役所、日本農協交流長達5年，今年因新冠肺炎疫情，日本青農來不了台灣，日方行文來台表示歉意時，提到當地物資缺乏，希望農會能代買醫療物資寄過去，太保市農會總幹事黃麗貞馬上伸出援手，購買寄出上百件防護衣、外科手套等物資到名寄市，今8日雙方視訊，日方代表隔空表達感謝，雙方約定早日再相會。
今下午的視訊感謝會，名寄市市長加藤剛士、曾造訪太保市的名寄日台親善協會副會長東野秀樹、名寄市綜合醫院院長野晃一、名寄日台親善協會事務局長扇谷茂幸都出現在鏡頭前，與黃麗貞、太保農會理事莊榮欽、常務監事章居旺和推廣部主任戴清輝相見歡。
雙方透過翻譯了解彼此當地疫情狀況，名寄市綜合醫院院長野晃一特別強調，雖然院內沒有染病個案，但大家都不敢掉輕心，肯定台灣的防疫工作做得很好，特別是農會的一分心意，讓他們很快就收到防疫物資，一定會好好珍惜善用這批防護衣和手套。
加藤剛士和東野秀樹也一再感謝太保市捐贈物資，除力邀疫情過後，太保農會人員再造訪日本，也透露當地青農很想來台灣，黃麗貞也回應說期盼疫情後，雙方可以再拜訪互動，進行農業交流，最後雙方各自在投影螢幕前與對方隔空合照。
黃麗貞說，這次花了5萬多元買防疫物資送名寄市，但運費就要2萬多元，雖然金額不算大，卻是名寄市立醫院真正需要的，希望農會的心意對當地第一線防疫醫護人員有所幫助。
(中時 )
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