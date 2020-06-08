太保市農會總幹事黃麗貞、太保農會理事莊榮欽、常務監事章居旺和推廣部主任戴清輝與日本名寄市代表透過視訊相見歡。（呂妍庭攝）

日方代表不但隔空表達感謝，還特別寄感謝狀來台灣。（呂妍庭攝）

日方代表不但隔空表達感謝，還特別寄感謝狀來台灣。（呂妍庭攝）

台日雙方各自在投影螢幕前與對方隔空合照。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保市農會與日本北海道名寄市役所、日本農協交流長達5年，今年因新冠肺炎疫情，日本青農來不了台灣，日方行文來台表示歉意時，提到當地物資缺乏，希望農會能代買醫療物資寄過去，太保市農會總幹事黃麗貞馬上伸出援手，購買寄出上百件防護衣、外科手套等物資到名寄市，今8日雙方視訊，日方代表隔空表達感謝，雙方約定早日再相會。

今下午的視訊感謝會，名寄市市長加藤剛士、曾造訪太保市的名寄日台親善協會副會長東野秀樹、名寄市綜合醫院院長野晃一、名寄日台親善協會事務局長扇谷茂幸都出現在鏡頭前，與黃麗貞、太保農會理事莊榮欽、常務監事章居旺和推廣部主任戴清輝相見歡。

雙方透過翻譯了解彼此當地疫情狀況，名寄市綜合醫院院長野晃一特別強調，雖然院內沒有染病個案，但大家都不敢掉輕心，肯定台灣的防疫工作做得很好，特別是農會的一分心意，讓他們很快就收到防疫物資，一定會好好珍惜善用這批防護衣和手套。

加藤剛士和東野秀樹也一再感謝太保市捐贈物資，除力邀疫情過後，太保農會人員再造訪日本，也透露當地青農很想來台灣，黃麗貞也回應說期盼疫情後，雙方可以再拜訪互動，進行農業交流，最後雙方各自在投影螢幕前與對方隔空合照。

黃麗貞說，這次花了5萬多元買防疫物資送名寄市，但運費就要2萬多元，雖然金額不算大，卻是名寄市立醫院真正需要的，希望農會的心意對當地第一線防疫醫護人員有所幫助。

(中時 )