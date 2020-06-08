永誠國際投顧分析師李忠興強調，當前操作需遵守紀律，無論消息或數據好壞，股價強弱即是市場供需的結果，買的人多而賣的人少，股價就漲；賣的人多而買的人少，股價就跌，因此操作不能只看基本面，籌碼面與技術面亦需兼顧，必須面面俱到。

他表示，美國非農就業報告優於預期，美股四大指數5日大漲歡慶，帶動台股持續創下反彈新高，K線寫下連七紅紀錄，不過就個股走勢強弱來看，差距卻相當大。

防疫概念股自5月26日前後見到波段高點後，不少個股出現快速拉回走勢，印證強勢股收盤不宜跌破10日均線的看法，一旦股價失守此區，則應立刻執行停利或停損動作。

本周進入5月營收公布的關鍵時刻，部分個股的數據亮麗，但股價卻絲毫不領情，不僅悖離營收數字，甚至大跌重挫，至於營收不如市場預期者就更不用說了。

個股方面，本周納入投資組合的光洋科，積極活化製程所產出的廢棄資源，搶進台積電綠色供應鏈，市場買盤積極。

投組表現：光洋科（1785）表現最佳，積極活化製程所產出的廢棄資源，搶進台積電綠色供應鏈，市場買盤積極。

科嘉-KY（5215）表現最差，股價噴出漲停後，短線拉回整理，法人持股比重仍相當高，4月每股獲利0.93元，表現亮眼，技術面以10日均線為多空防守。

盤勢預測：美國非農就業報告優於預期，美股四大指數5日大漲歡慶，帶動台股持續創下反彈新高，K線寫下連七紅紀錄，不過就個股走勢強弱來看，差距卻相當大。

防疫概念股自5月26日前後見到波段高點後，不少個股出現快速拉回走勢，印證強勢股收盤不宜跌破10日均線的看法，一旦股價失守此區，則應立刻執行停利或停損動作。

本周進入5月營收公布的關鍵時刻，部分個股的數據亮麗，但股價卻絲毫不領情，不僅悖離營收數字，甚至大跌重挫，至於營收不如市場預期者就更不用說了。

當前操作需遵守紀律，無論消息或數據好壞，股價強弱即是市場供需的結果，買的人多而賣的人少，股價就漲；賣的人多而買的人少，股價就跌，因此操作不能只看基本面，籌碼面與技術面亦需兼顧，必須面面俱到。

(工商 )