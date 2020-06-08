國民黨面臨高雄市長補選、議長改選，黨主席江啟臣今晚在臉書以「擁抱身旁的戰友，我們還能再戰！」為題發文，強調為了許崑源議長，為了高雄，為了國民黨的再造、發展與壯大，我們沒有躊躇的時間！接連的打擊固然沈痛，但是我們要把痛苦轉換成凝聚力，將哀傷轉化為前進的動力。對於媒體報載江將親自參選新長的說法，江也強調「根據相關法規並非可行方案。」

江啟臣在臉書發文說，國民黨接著將面臨更重大的挑戰，包含高雄市長補選、議長補選與黨務改革。如果我們繼續懷憂喪志，或是只剩憤怒情緒，缺乏謹慎思考與運作，只會繼續讓親痛仇快，更可能讓國民黨分崩離析。

他說，關於市長補選，是本黨繼續關懷與經營高雄的重要支點，媒體報載他將親自參選的說法，根據相關法規並非可行方案。他昨天已經在高雄與韓國瑜市長見面磋商，緊急召開幹部談話會，並且持續鎖定適合人選。這次的補選，我們要有更多層次的思考以及評估，用更開放的方式討論整體的佈局。

面對議長補選，已經請祕書長與高雄市黨部主委儘速與跟黨籍議員溝通，待人選確定後，務必確保黨籍議員與友善國民黨的高雄市議員共同支持。

江啟臣說，另一方面，改革委員會即將提出報告，堅定地朝再造國民黨的方向邁進，讓社會知道國民黨的決心，決不能讓變革的陣痛拖累了前進的步伐！

他說，未來，在防疫與民生經濟問題上，國民黨會如同以往，絕對站在第一線捍衛人民的福祉，監督政府不當的措施、預算與政策，為台灣的安全與發展把關；在政治議題上，完全執政的民進黨應該全面負責，我們也呼籲所有在野黨，在共同的價值與理念上，尋求議題與上的合作，一起面對一黨獨大、掌握龐大資源的執政黨，共同守護台灣的民主政治。

(中時 )