鹿角結石體積大，過去須開刀取出，南市醫日前引進拋棄式軟式輸尿管鏡與高功率鈥雷射，成為無創腎結石手術新利器。（李宜杰攝）

腎結石為國人好發疾病之一，專家表示，介於0.5至2公分的小型結石，大多採保守治療或體外震波碎石手術，但若形成接近5公分的鹿角結石，一般則採經皮腎臟造廔取石手術，但此類手術恐有腎臟、血管撕裂風險，因此，台南市立醫院日前引進拋棄式軟式輸尿管，搭配新型高頻鈥雷射機，可將鹿角結石化為粉末，不只效率高、術後傷口小，患者術後約2至3天即可出院。

台南市立醫院泌尿科醫師許智凱指出，一般遇到鹿角結石，若採經皮腎臟造瘻取石治療，最大風險在於擴張管道時，恐造成腎臟或血管嚴重撕裂傷，術中、術後大出血，嚴重者甚至必須切除腎臟。而若採舊式軟式輸尿管鏡手術，則又受限於內視鏡解析度不佳，且內視鏡必須維修，手術成本提高。因此，以軟式輸尿管鏡治療腎結石，雖已發展10幾年，但受限於醫療科技，一直無法成為正規主流治療。

許智凱指出，南市醫引進的拋棄式軟式輸尿管鏡，可同時解決解析度不足、內視鏡妥善率差，與反覆消毒感染等問題；再加上新型鈥雷射主機效能大幅提升，可以輸出更高的頻率、功率，手術速度與擊碎率提升數倍，出血量也大幅降低。

南市醫提到，泌尿科團隊已透過新技術成功進行9例手術，患者約42至69歲，結石約2至7公分，手術時間約2至3小時。術後復原皆很順利，僅少部分病人術後須留意感染發燒，平均術後住院日約2至3天。許智凱也說，後續門診追蹤，若仍有殘存的小結石，僅須額外追加體外震波碎石治療，即可順利解決腎結石症狀。

許智凱強調，要預防腎結石，一般人每天應喝2000至3000cc的水，也要減少憋尿，避免攝取高鹽分食物。另，某些職業如運將司機、廚師、工程師，因無法隨時喝水，或是會刻意減少喝水，都應留意腎結石發生。

(中時 )