美國海軍陸戰隊已正式禁止在公共場合展示南部邦聯軍旗(南北戰爭時期南軍的軍旗)，此舉是在喬治·佛洛伊德（George Floyd）上個月被警察過度執法致死後做出的決定，理由是南部邦聯軍旗經常被極端種族主義者，以及暴力團體所採用，而他們的分裂信仰，對美國以及陸戰隊沒有好處。

美國陸戰隊時報( Marine corps times)報導，陸戰隊的推特表示，「邦聯軍旗對我們美國的核心價值觀、單位凝聚力，安全、秩序以及紀律，都造成了威脅，必須解決這一問題。」

新的定是，整個陸戰隊基地以及工作場所，還有交通工具與各種物體，比如車輛保險桿、衣服、杯子、海報、旗幟，都不能再有邦聯軍旗與其象徵。

例外情況包括：歷史藝術品與歷史展示會，以及南方軍士兵的墓地。這些少數例外地方可以有邦聯軍旗。

多數陸戰隊公共場所會檢查，包括辦公大樓、營房、碼頭、小賣部等等，不過不會細到對每個陸戰隊員的宿舍，或是辦公桌抽屜、儲物櫃去挑剔。

美國海軍陸戰隊司令大衛·伯傑將軍認為，軍隊裡不能再有帶分裂意識與種族岐視的符號。(圖/美國海軍陸戰隊)

新命令是美國海軍陸戰隊司令大衛·伯傑將軍（David Berger）下達的，其實他早在2月份的時候，就打算這麼做，他曾經寫信給海軍陸戰隊副指揮官-蓋瑞‧湯瑪斯將軍（Gary Thomas），表示應該在陸戰隊基地裡「禁止所有與南部邦聯有關的符號」。

伯傑寫道：「我們必須禁止那些具有分裂意義，而不僅僅是意見分歧的符號。」

伯傑還說，僅刪除這些符號還是不夠，更重要的是，海軍陸戰隊每個官兵，上至指揮官，下至士兵，都要避免種族歧視和偏見。

伯傑說：「時事明顯提醒我們，僅僅消除造成分裂的符號是不夠的；相反，我們還必須努力消除分裂本身。通過傾聽、對話，我們學習，並且改變，建立更公正、和平、對等，是海軍陸戰隊必要的課程。」

(中時電子報)