2020年最重要的天文盛事「日環食」6月21日登場，中南部寬度47公里環食帶上都可以看到百年難得一見的天文奇景，嘉義縣正好是全台最佳觀賞點，首波宣傳就由縣長翁章梁化身的阿波羅太陽神，以「太陽之都‧嘉義」品牌，訴求嘉義與太陽的關係，讓人眼睛為之一亮。

翁章梁指出，嘉義縣與太陽有著密不可分的關係，除了遊客熟知的阿里山日出，全世界北回歸線經過的國家才16國，台灣是其中之一，水上鄉更是軸線通過的城市，獨特的地理位置及陽光日照充足，造就嘉義地靈人傑、物產豐碩，而為搭配天文盛事「日環食」，特別提出「太陽之都‧嘉義」品牌口號，形塑嘉義新意象「太陽的事．就是嘉義的事」，要讓日環食議題延續觀光熱潮，讓大家看見太陽，就想到嘉義，看見陽光，就想到嘉義。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，有別於傳統單一場次活動行銷，文觀局更強調形塑日環食觀光品牌，要擦亮太陽之都形象，這次首度嘗試結合手遊、科幻風格視覺風格 ，由縣長扮演太陽神阿波羅，展現沉穩、勇武、剛毅的形象，呈現日環食下的嘉義。

活動標語「日月交鋒‧全台之最」，除突顯日環食是月球與太陽的交會所產生的特殊景象，也強調嘉義縣是全台最佳欣賞點，6月21日歡迎遊客至北回歸線太陽館、故宮南院、高跟鞋教堂及牛埔仔草原，欣賞難得一見的日環食奇景，錯過了要再等195年。

(中時 )